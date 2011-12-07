«Человек с открытым сердцем»: названо имя волонтера года в Татарстане

Прошедший год для добровольцев республики был богат на события - Казань приняла массу соревнований мирового, европейского и российского масштаба. Значительную роль в их организации и проведении сыграли волонтеры.В холле ЦКС «Московский» до начала мероприятия была организована выставка волонтерских и благотворительных проектов республики. Отдельное внимание уделили и грядущему чемпионату WorldSkills 2019 - соревнованиям, которые будут проводиться при участии огромного количества добровольцев. Так, все желающие могли попробовать свои силы в нескольких компетенциях. В этот вечер были подведены итоги года по 16 номинациям, среди которых «Волонтер Победы», «Серебряный волонтер» и конечно же «Волонтер года».Среди серебряных волонтеров была и 79-летняя Венера Биккулова. Женщина приобщилась к добровольческому движению в 2013 году.- Всю жизнь творю добро, больше работаю с больными детьми, которые нуждаются в нашей поддержке. Наша благотворительность неисчерпаема, ежедневна. У меня девять внуков, но тем не менее я нахожу время на волонтерство. Мы работаем не за благодарственные письма и подарки. Это призыв нашей души, делать добро - это счастье. Молодежь XXI века целеустремленная, у нее много упорства. Молодые совмещают учебу и работу на мероприятиях. Думаю, наша страна может смело опираться на молодых волонтеров, - заметила участница торжественной церемонии.Чествовали в этот вечер и тех, кто только вступил в волонтерское движение. Победителем в номинации «Юный доброволец» (возрастная категория от 8 до 14 лет) стала 13-летняя Алия Норова.- Однажды пришла на мастер-класс по социальному проектированию, и мне понравилось продумывать, прописывать и реализовывать проекты. Так начался мой добровольческий путь. Уже реализовала два социальных проекта, направленных на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, - рассказала свою историю девочка.Не остались без наград волонтеры, которые оказывают помощь в организации матчей казанских спортивных клубов. Чествовали добровольцев футбольный «Рубин» и волейбольный «Зенит».- После чемпионата мира ко мне пришла любовь к футболу, и я решил попробовать себя в работе на матчах «Рубина», - рассказал один из призеров Амир Зинатуллин. - За этот сезон присутствовал на всех играх, помогал зрителям с навигацией по стадиону. Помимо матчей на «Казань-арене» работал на различных спортивных чемпионатах России. В будущем году планирую попасть на WorldSkills.Одним из самых ярких событий прошлого года стал XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи. Конечно же, в этом мероприятии приняли участие и волонтеры из нашей республики. Нескольким молодым людям были вручены памятные медали и грамоты от Президента РФ. В число отмеченных попала Гузель Хамидуллина, которая пришла в волонтерское движение в 2012 году еще студенткой. Девушка рассказала о сильных сторонах, которые присущи современным добровольцам.- Это полилингвальность, умение работать в команде, быть лидером, способность принимать быстрые решения, - подчеркнула Гузель.Приз зрительских симпатий взял Дамир Рахматуллин, который имеет опыт участия в 30 международных проектах.- Последние несколько лет занимаюсь организацией работы волонтеров - это создание хорошего настроения у ребят, мотивация, сервис. Хотя мотивировать их не нужно, ведь то, что они заявились на мероприятие, - признак внутреннего желания. Самым памятным для меня был ЧМ по водным видам спорта из-за его уникальности. Весь мир приехал в Казань для соревнований на воде! - рассказал победитель, который получил уже третий приз за время своей волонтерской деятельности.Кульминацией вечера стало объявление имени волонтера года в Татарстане. Им стал 23-летний магистрант КФУ Айдар Габдрахманов. Награду он получил из рук вице-премьера РТ Лейлы Фазлеевой.- Я с огромным удовольствием поздравляю вас с окончанием Года добровольца. За этот период мы успели увидеть что-то новое, найти новые механизмы. Я думаю, что сегодня Республика Татарстан является знаковым регионом в волонтерской теме.Есть очень хорошая фраза: «Добро - это свобода». Добрый человек свободен, ибо у него всегда спокойно на душе, он несет в этот мир добро. Все вы несете в этот мир добро, и я благодарю вас, - обратилась к залу Лейла Фазлеева.В беседе с нашим корреспондентом победитель рассказал о своем волонтерском пути.- Я занимаюсь волонтерской деятельностью с 2014 года, представляю событийное волонтерство - помощь при организации крупных мероприятий, в первую очередь спортивного характера. С прошлого года занимаюсь рекрутингом волонтеров, отбором наиболее мотивированных ребят. Современный волонтер - человек с открытым сердцем, широкой душой, готовый помочь каждому. Это человек, заинтересованный в личностном росте, потому что с каждым новым мероприятием получаешь навыки, которые пригодятся и в работе, и по жизни. Волонтер - человек, который всегда улыбается, которому не все равно. Самое памятное мероприятие для меня - волонтерский форум FISU Volunteers Academy, где я впервые попробовал себя в роли организатора. Мероприятие международного уровня запомнилось своей сложностью. Будучи волонтером, ты просто выполняешь определенные задания, а являясь организатором, должен находить возможные пути решения проблем и одновременно работать с волонтерами, - отметил Айдар.Приятным итогом вечера стала новость, которую сообщил со сцены министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов. Он заявил, что по поручению Президента РТ в Татарстане будет создан ресурсный центр волонтерства. Это решение было принято по итогам встречи Рустама Минниханова с руководителем Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александром Бугаевым.