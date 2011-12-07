Как нововведения в законодательстве использовать для экономики семьи

О том, что важно знать о новом законе, кто из татарстанцев будет обязан платить налог на самозанятых, а также о том, как сохранить семейный бюджет, рассказали недавно эксперты на встрече с представителями СМИ, студентами и преподавателями КНИТУ в рамках проекта Министерства финансов РФ и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ». Организатором мероприятия выступило ООО «Время корпоративных решений».Пенсионный возраст не повышали 86 летНесмотря на развернувшиеся в социуме жаркие споры по изменениям пенсионного законодательства, нельзя не принять во внимание тот факт, что пенсионный возраст в России не увеличивался с 1932 года. Ведущий специалист-эксперт управления Пенсионного фонда в Вахитовском районе Казани Галина Абдрашитова подчеркнула, изменения задумывались для того, чтобы обеспечить устойчивый рост размера пенсии не только нынешним неработающим пенсионерам, но и будущим пенсионерам, а также индексацию пенсии выше уровня инфляции. С 2019 года общеустановленный возраст выхода на пенсию - 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Переходный период продлится до 2028 года, однако льготы по досрочному выходу на пенсию сохранят те граждане, что работают на вредных производствах, в опасных и тяжелых условиях труда, а также другие категории граждан - законодательство не коснулось изменений в этой части. По статистике Россия - единственная страна, где более четверти всех получателей пенсий выходят на пенсию досрочно, в том числе по вредности. Наряду с этим с 2019 года появятся новые льготы по досрочному выходу на пенсию - женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со страховым стажем не менее 42 лет смогут выйти на пенсию на два года раньше нового пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Право досрочного выхода на пенсию появилось и у многодетных матерей с тремя и четырьмя детьми - они могут выйти на заслуженный отдых соответственно на три и четыре года раньше нового пенсионного возраста. С 1 января 2019 года появится и такая категория, как предпенсионеры, - те, кто по старому законодательству должен был выйти на пенсию в 2019-м и последующих годах. И хотя пенсия им будет назначена позже, они могут уже сейчас воспользоваться правами на льготы, например, по налогу на недвижимость, землю, региональные льготы по проезду в транспорте, по оплате ЖКУ, по покупке медикаментов и другие. Им же предоставляются и два дня на прохождение диспансеризации без потери зарплаты - по этому вопросу нужно обратиться с заявлением к работодателю.Галина Абдрашитова рассказала о работе сайта Пенсионного фонда РФ и ответила на вопросы присутствовавших: как зайти в «Личный кабинет гражданина», посмотреть информацию о накоплениях, как формируются пенсионные баллы. А если пенсионер не доволен размером пенсии, он может обратиться либо в тот территориальный орган Пенсионного фонда, где подал документы, либо в Отделение ПФ РФ в РТ в отдел по работе с обращениями граждан.Новый налог носит мотивационный характерГлобальных изменений в части налогов, выплачиваемых физическими лицами, в 2019 году не ожидается, рассказала на мероприятии доцент кафедры налогообложения Казанского федерального университета Чулпан Шавалеева. Хотя введение в Татарстане нового налога на профессиональный доход, или налога на самозанятых, как окрестили его в народе, уже успело наделать много шуму. Ставка налога составляет 4% при работе только с физическими лицами, 6% - при работе с физлицами и юрлицами. В трактовке закона под профессиональным доходом понимается доход физических лиц от деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, а также доход от использования имущества. В качестве пилотных проектов помимо нашей республики выбраны Москва, Московская и Калужская области. Надо отметить, что в законе есть и ограничения - специальным налоговым режимом могут воспользоваться граждане, получающие профессиональный доход не более чем 200 тысяч рублей в месяц. При этом индивидуальным предпринимателям тоже предоставлено право применения налога для самозанятых. Переходный период по налогу будет действовать до 31 декабря 2028 года - за эти 10 лет не будет меняться ни ставка, ни предельный размер дохода. Вроде бы выгода самозанятым налицо - вместо 13% налога на доход, уплачиваемого физлицами, они заплатят лишь 4 - 6%. Однако по состоянию на 1 ноября 2018 года лишь чуть более 2600 россиян заявили о своем специальном налоговом режиме.Введение нового налога, решая проблему выпадающих доходов в государстве, в то же время носит больше мотивационный характер, подчеркнула Чулпан Шавалеева. То есть он мотивирует граждан самих зарегистрироваться официально - сделать это можно с помощью мобильного приложения «Мой налог», используя мобильный телефон, смартфон, компьютер, планшет. Зарегистрировавшись в качестве самозанятого, можно формировать чеки, передавать их в ФНС, вести учет доходов от своего бизнеса. К тому же закон не предусматривает возможности отслеживать не зарегистрировавшихся в приложении самозанятых. Но если человек зарегистрировался, пользуется новым налоговым режимом и решил скрыть свои доходы, то его в первый раз ждет штраф в 20%, при повторной попытке - 100% от суммы скрытого дохода. Экономим на налоговых вычетахК сожалению, низкий уровень финансовой грамотности населения не позволяет в полной мере воспользоваться налоговыми вычетами, которые можно получить в той или иной ситуации, отметили на мероприятии.Получая платные услуги в медицинском или образовательном учреждении, обучая ребенка, оплачивая лечение родителя-пенсионера, покупая квартиру или оформляя ее в ипотеку, многие работающие граждане и не подозревают, что с этой суммы можно вернуть 13%. Тем не менее суммы за год выходят значительные, напомнила собравшимся Чулпан Шавалеева. Например, ежегодная экономия семейного бюджета только от получения медуслуг составляет в среднем около 6 - 7 тысяч рублей. При этом никаких сложностей в оформлении вычетов нет, тем более что налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ можно заполнить и электронно, воспользовавшись сервисом nalog.ru. Другая экономия семейного бюджета распространяется на тех пенсионеров, кто участвует в системе добровольного пенсионного страхования: с этих взносов также можно получить 13% от той суммы, которая была внесена. А чтобы продажа транспортного средства или собственности не принесла дополнительных налоговых уведомлений и не пробила брешь в бюджете семьи, перед операцией лучше внимательно изучить, что говорит закон о сроках владения автомобилем или квартирой.