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В Татарстане 57 алиментщиков не смогут сесть за руль, пока не погасят долги

Ограничение права управления транспортным средством может применяться в случае, если долг превысил 10 тыс. рублей.
В Татарстане 57 алиментщиков не смогут сесть за руль, пока не погасят долги. О этом ИА «Татар-информ» сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.«57 постановлений на ограничение права управления транспортным средством вынесли за 20 дней в отношении должников по алиментам судебные приставы отдела по Сабинскому и Тюлячинскому районам. Неплательщики, попавшие под ограничение, находились в розыске», – рассказала агентству Лилия Халимова.Как только алиментщики погасят долги, они смогут снова сесть за руль. Временное ограничение права управления автомобилем применяется в случае, если долг превысил 10 тыс. рублей.
КВ
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