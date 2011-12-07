Звучит романс в музыкальной гостиной Бакировых

Сами себе режиссеры, продюсеры, литературные цензоры и исполнители. Гузель Мизхатовна рассказывает, Борис Фоатович поет под гитару. «Я давно этим живу, наверное, потому, что сама знаю, что это значит, когда скручивает боль и возможностей жить, как все, становится все меньше и меньше», - рассказывает Гузель. Преодолеть это состояние и сделаться нужной другим ей помогает супруг. Они крепкая, дружная семья, есть дети и внуки, есть общее дело, есть дружба и конечно любовь. Поэтому поддержать тех, кому нелегко живется, они считают своим долгом, своей миссией. Они создали немало программ, пользующихся успехом у слушателей. Программа «Наш Высоцкий» существует уже 20 лет (впервые была показана к 60-летию поэта, а в этом году ему исполнилось бы 80 лет). К каждому празднику есть своя программа выступления - к Дню матери, 8 Марта, Новому году, Дню Победы, на День семьи, к датам известных поэтов и артистов. Например, в год юбилея Муслима Магомаева где только они не выступали, вспоминая жизнь и творчество великого певца, кумира миллионов, вызывая восторг и благодарность зрителей. Пели в библиотеках, Национальном музее, ДК им. Саид-Галеева в Дербышках и на других площадках. Итогом их 22-летней деятельности на музыкальном поприще стали более 230 концертов. Из них 150 встреч с интересными людьми и концертов состоялись в музыкальной гостиной при Музее К.Васильева, в которых участвовали разные клубы Казани - «Озарение», «Вдохновение», «Планета звезд», «Надежда», «Ностальгия» и другие.В этом году в декаду инвалидов их слушали в художественной галерее «Хазинэ». «Нас зовут, наверное, еще и потому, что наш концерт привлекает людей в музейные залы, как, например, сегодня». Более 70 пенсионеров прошли по залам выставки живописи и графики «Песни о родине Лотфуллы Фаттахова». Экспозиция работ известного в Татарстане и России художника, участника Великой Отечественной войны посвящена его столетию. А потом в окружении живописных полотен звучал романс,Гузель Мизхатовна рассказывала историю жанра, Борис Фоатович пел, предлагая поддержать его. И мы подпевали, хотя сначала боялись нарушить гармонию прекрасных звуков. Но потом прошла, как говорится, искра, мы аплодировали и пели, к удовольствию Бориса и Гузели, после очередного номера взрываясь криками: «Браво! Бис! Спасибо!» И долго не хотели отпускать артистов. Потом был общий снимок на память, и семья Бакировых приглашает нас на следующие встречи в музыкальной гостиной - в галерею Константина Васильева в первый вторник каждого месяца, а 15 декабря - в Национальный музей РТ на программу «Новогоднее волшебство». Борис и Гузель - волонтеры, концерты для всех бесплатные.