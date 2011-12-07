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Синоптики: В Татарстане ожидается мороз до -27

Осадков на территории региона по-прежнему не наблюдается.

В Татарстане ожидается мороз до -27 градусов, уведомили синоптики из Гидрометцентра РТ.

12 декабря днем температура будет держаться в пределах -7…-12 градусов. Похолодание прогнозируется к вечеру.

Осадки маловероятны.

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