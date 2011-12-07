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Более тысячи казанцев прошли первый этап вакцинации от COVID-19

За период новогодних праздников, с 31 декабря по 9 января, в медицинские организации Казани обратились за помощью 35994 гражданина. Из них 13 тыс. 603 пациента врачи приняли в поликлиниках, 10 тыс. 439 человек сотрудники поликлиник обслужили на дому.

Бригады скорой медпомощи выполнили 11 тыс. 952 вызова. Это на 1656 вызовов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Ежедневно среднее количество вызовов скорой помощи в Казани составило 1159.

Такие итоги длинных праздничных дней представил в ходе совещания в мэрии Казани заместитель министра здравоохранения РТ — начальник управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Владимир Жаворонков.

В общественные места скорая помощь выезжала 1361 раз. На дорожно-транспортные происшествия медики приезжали 42 раза, в них пострадали 40 человек. Госпитализирован 21 пострадавший, смертельных исходов нет. На пожары бригады выезжали 27 раз, в них пострадали 9 человек, один погиб. 

Кроме того, медики оказали помощь 48 пациентам с переохлаждением, 8 пациентам с обморожением. Еще четверо казанцев, трое из которых госпитализированы, получили травмы при использовании пиротехнических изделий. 

Всего в травматологических пунктах помощь получили 4 тыс. 253 человека, из них на стационарное лечение направили 485 человек. 

Владимир Жаворонков отметил, что в новогодние праздники в медучреждениях Казани организовали круглосуточное дежурство медицинских бригад, все неотложки работали по усиленному графику, специализированная помощь больным оказывалась круглосуточно. Но все же на случай массового поступления больных в стационарах подготовили и дополнительные койки.

На станции скорой медицинской помощи работали круглосуточно 80 выездных бригад. Кроме того, на случай их усиления подготовили врачебно-сестринские бригады поликлиник и стационаров. 

— Специализированная медицинская помощь — как амбулаторная, так и стационарная — была организована в круглосуточном режиме, был создан необходимый запас лекарственных средств, особенно в дежурных клиниках и травматологических пунктах, — пояснил Жаворонков. 

Было организовано и медицинское обеспечение всех городских мероприятий — как культурных, так и спортивных. В целом дежурство на праздничных мероприятиях несли 6 бригад скорой помощи, от горожан к ним поступило одно обращение. 

Показатели заболеваемости ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекцией, в первую декаду января текущего года в Казани снизились по сравнению с декабрем прошлого года. По состоянию на 10 января в Казани зафиксировано 7837 подтвержденных случаев заражения COVID-19.

В новогодние каникулы в столице Татарстана продолжили работу центры вакцинации против коронавирусной инфекции, в городе их 13. Первый этап вакцинации от ковида прошли уже более тысячи человек. Вакцинация проводится в два этапа, интервал между введением первого и второго компонентов составляет 21 день. Полный двухэтапный курс вакцинации прошли 69 казанцев. Как отметил Владимир Жаворонков, необычных реакций на введение вакцины и поствакцинальных осложнений не зарегистрировано. Для жителей города поступило 2330 комплектов вакцины.  

— Важно продолжать следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы не допустить распространения вируса, — отметил в связи с этим мэр Казани Ильсур Метшин. — Новогоднего чуда в этом плане точно нет — пандемия перешла в новый год вместе с нами. Угроза распространения вируса никуда не ушла, нужно строгое соблюдение всех принятых мер, — напомнил глава города. 

КВ
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