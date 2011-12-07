Более тысячи казанцев прошли первый этап вакцинации от COVID-19

Бригады скорой медпомощи выполнили 11 тыс. 952 вызова. Это на 1656 вызовов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Ежедневно среднее количество вызовов скорой помощи в Казани составило 1159.

Такие итоги длинных праздничных дней представил в ходе совещания в мэрии Казани заместитель министра здравоохранения РТ — начальник управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Владимир Жаворонков.

В общественные места скорая помощь выезжала 1361 раз. На дорожно-транспортные происшествия медики приезжали 42 раза, в них пострадали 40 человек. Госпитализирован 21 пострадавший, смертельных исходов нет. На пожары бригады выезжали 27 раз, в них пострадали 9 человек, один погиб.

Кроме того, медики оказали помощь 48 пациентам с переохлаждением, 8 пациентам с обморожением. Еще четверо казанцев, трое из которых госпитализированы, получили травмы при использовании пиротехнических изделий.

Всего в травматологических пунктах помощь получили 4 тыс. 253 человека, из них на стационарное лечение направили 485 человек.

Владимир Жаворонков отметил, что в новогодние праздники в медучреждениях Казани организовали круглосуточное дежурство медицинских бригад, все неотложки работали по усиленному графику, специализированная помощь больным оказывалась круглосуточно. Но все же на случай массового поступления больных в стационарах подготовили и дополнительные койки.

На станции скорой медицинской помощи работали круглосуточно 80 выездных бригад. Кроме того, на случай их усиления подготовили врачебно-сестринские бригады поликлиник и стационаров.

— Специализированная медицинская помощь — как амбулаторная, так и стационарная — была организована в круглосуточном режиме, был создан необходимый запас лекарственных средств, особенно в дежурных клиниках и травматологических пунктах, — пояснил Жаворонков.

Было организовано и медицинское обеспечение всех городских мероприятий — как культурных, так и спортивных. В целом дежурство на праздничных мероприятиях несли 6 бригад скорой помощи, от горожан к ним поступило одно обращение.

Показатели заболеваемости ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекцией, в первую декаду января текущего года в Казани снизились по сравнению с декабрем прошлого года. По состоянию на 10 января в Казани зафиксировано 7837 подтвержденных случаев заражения COVID-19.

В новогодние каникулы в столице Татарстана продолжили работу центры вакцинации против коронавирусной инфекции, в городе их 13. Первый этап вакцинации от ковида прошли уже более тысячи человек. Вакцинация проводится в два этапа, интервал между введением первого и второго компонентов составляет 21 день. Полный двухэтапный курс вакцинации прошли 69 казанцев. Как отметил Владимир Жаворонков, необычных реакций на введение вакцины и поствакцинальных осложнений не зарегистрировано. Для жителей города поступило 2330 комплектов вакцины.

— Важно продолжать следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы не допустить распространения вируса, — отметил в связи с этим мэр Казани Ильсур Метшин. — Новогоднего чуда в этом плане точно нет — пандемия перешла в новый год вместе с нами. Угроза распространения вируса никуда не ушла, нужно строгое соблюдение всех принятых мер, — напомнил глава города.