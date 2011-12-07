Как становятся фигуристками и что приобретают

Кроме школы, уроков и рутинных домашних дел в моей жизни всегда присутствовало фигурное катание. Не помню ни одного дня в своей жизни, когда бы не чувствовала под ногами лед так же часто, как землю. Шесть раз в неделю после 7 уроков в школе я бегу на трехчасовую тренировку по фигурному катанию.

Моя спортивная история началась в далеком 2008 году, когда мне было почти четыре года. На коньки меня поставил отец - это было его заветное желание. На какой каток я встала впервые, никто не помнит, а я уж и подавно. Не помню, и какими были мои первые шаги на льду. Запомнились только наклейки, которые нам раздавали за успешные тренировки, и что я не любила растягиваться. И не люблю растяжку до сих пор.

Моя серьезная карьера фигуристки-одиночницы началась в первом классе. Сначала мы занимались на льду в шатре рядом с аквапарком. После группа переместилась в ледовый дворец. Там я задержалась на долгие годы, хотя и сменила две спортшколы, которые делили лед в одном здании. Из первой ушла, потому что тренер не оставила мне выбора. Было очень сложно на это решиться. Но если я хотела кататься как профессиональная спортсменка, то должна была пойти на такие жертвы.

Вторая спортшкола оказалась сильнее первой. Но спустя два года усиленных тренировок наш тренер перестала заниматься нами совсем. Мы были предоставлены сами себе: на льду тренировались сами, а общую физподготовку проводили старшие ребята. На третий, последний, год таких тренировок моя мама не выдержала, и мы приняли трудное решение.

Я ушла из фигурного катания, но только как одиночница. Причин было несколько. Одна из них - отсутствие сильного тренера. Но я никогда не пожалела об этом решении. Наоборот, оно оказалось лучшим! В 2018 году я открыла для себя мир синхронного фигурного катания. Для тех, кто слышит об этом виде спорта впервые, поясняю. Представьте на льду 16 стройных девушек, владеющих навыком скольжения, они катаются вместе, выполняя разнообразные красивые элементы. Иногда мы можем выступать, развлекая публику, но самое главное для нас - всероссийские соревнования (иногда и межнациональные), где мы завоевываем титул лучшей синхронной фигурной команды. Все 16 человек в нашей команде абсолютно разные. Кто-то студент, кто-то школьник, кто-то приехал из другого города, а кто-то живет в Казани, кто-то высокий, а кто-то небольшого роста. Но всех нас объединяет команда.

После одиночного катания синхронное показалось глотком свежего воздуха. Мне вновь захотелось ходить на тренировки, кататься, внимать замечаниям тренера. Меня часто спрашивают: что дает девушке фигурное катание? За почти 13 лет моих занятий этим красивейшим видом спорта я получила:

развитие сильных сторон характера. Поняла, каково это - когда желаемая цель достигается. Как приятно, когда доводишь любое начатое дело до конца. И сила воли, кажется, никогда не сломается;

любовь к спорту и физическим нагрузкам. Я уже и не могу представить свою жизнь после тренировок без боли в мышцах;

крепкое здоровье. Если болею, то редко и недолго;

путешествия. В основном мы ездим на соревнования по России. Но если делать это постоянно, видеть все больше городов, как крупных, так и маленьких, то это бесценно.

Остается только добавить, что заняться этим видом спорта никогда не поздно. В Казани секции фигурного катания есть при любом закрытом катке. Если же вы любитель, то зимой в нашем городе проводятся массовые катания, где всегда можно весело провести время с друзьями и родными.

Яна ПАЛЯНИЧЕНКО