«Рубин» приступил к зимним сборам

Место для казанцев традиционное — в Белек клуб летает из года в год, и пандемия не стала помехой. Оно и понятно, ведь в Турции годами формировалась инфраструктура, комфортная для работы спортивных клубов. Текущая ситуация по COVID-19 в этой стране тоже не вызывает существенных опасений: с начала января можно проследить плавное снижение количества зараженных (с почти 14,5 тысячи 5 января до 10,2 тысячи по данным на 11 января). Так что едва ли команды РПЛ, которые избрали Турцию своей базой, попадут под жесткий локдаун.

За время трех сборов «Рубин» проведет 8 контрольных матчей, причем только с одним иностранным клубом. График встреч выглядит следующим образом: 21 января, «Партизан» (Сербия); 24 января, «Сочи»; 2 февраля, «Химки»; 5 февраля, «Динамо» (Москва); 9 февраля, «Нижний Новгород»; 15 февраля, «Урал»; 18 февраля, «Ротор»; 21 февраля, «Ротор».

Параллельно с тренировочной работой будет продолжаться селекционная. Напомним, официально «Рубин» покинул полузащитник Дмитрий Тарасов — пока у него два варианта продолжения карьеры, в «Урале» и «Химках». На выход отправится и Игорь Коновалов — игрок центра поля в этом сезоне окончательно потерял место в составе, теперь его ждут в тульском «Арсенале».

По приобретениям пока тишина, хотя и дозаявочная кампания в России официально стартует лишь 29 января и продлится по 25 февраля. С высокой долей вероятности в «Рубин» перейдут два футболиста из тонущего «Тамбова» — это нападающий Михаил Костюков и защитник Алексей Грицаенко. Также из аренды в «Минск» вернулся полузащитник Камиль Закиров, но раскрыться он в Беларуси не сумел. И едва ли в штабе Леонида Слуцкого продолжат с ним сотрудничество. Актуальным остается вопрос «лишнего» легионера, который возник после подписания японца Мицуки Сайто. Дабы уложиться в лимит, в «Рубине» придется кого-то отзаявить. Если не случится продажи Хвичи или Уремовича, то самыми явными кандидатами на отзаявку становятся полузащитник Йевтич или защитник Бегич. И если Йевтич в последних играх прошлого года стал показывать хороший футбол, чем поднял свой рыночный ценник до 1,8 млн евро, то в случае с Бегичем речь скорее может идти об аренде на полгода в какой-то клуб.

Чемпионат РПЛ «Рубин» возобновит 28 февраля выездной игрой против столичного «Спартака».