Анатолий Фомин: Руководство страны доверяет курсу развития Татарстана

Руководство страны доверяет тому курсу, которым следует Татарстан. Об этом свидетельствует новый формат президиума Госсовета РФ, проведенного в республике. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» высказал председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин.Он отметил, что Татарстан стал первым регионом страны, где в выездном формате прошло расширенное заседание президиума Госсовета РФ.«На встрече Президента Владимира Путина с общественностью обсуждалась одна из самых острых для всей страны на сегодня социальных тем», – добавил Фомин.По его мнению, вчера в Казани состоялся открытый диалог между властью, бизнесом и общественностью, и это прекрасный инструмент для решения самых разных социальных проблем.«Считаю, что все это говорит об успехе и доверии руководства нашей страны к курсу, которым идет Татарстан – как подчеркнул Владимир Путин, один из передовых регионов России. И для меня это признак доверия руководству нашей республики, непосредственно Рустаму Нургалиевичу [Минниханову]», – подчеркнул руководитель Общественной палаты РТ.В завершение он заметил, что Татарстан показал, как в республике трудятся во благо страны, слушают своих граждан и вместе добиваются успехов.