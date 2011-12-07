Минтимер Шаймиев: Театр - это наше духовное наследие!

Залы нового музея расположены на двух этажах. В его фондах насчитывается более 20 тысяч единиц хранения. Это афиши, программки спектаклей театра с 1837 года, фотографии, собрание документов и личные вещи Василия Качалова, Михаила Жарова, Михаила Царева и других звезд, игравших на казанской сцене в разные годы. Например, здесь можно увидеть костюм, в котором Качалов играл, пожалуй, самую знаменитую свою роль - Чацкого в спектакле «Горе от ума».Почетными гостями церемонии открытия музея стали Государственный Советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев, министр культуры РТ Ирада Аюпова, директор Музея МХАТ Марфа Бубнова, генеральный директор Государственного центрального театрального музея им. А.Бахрушина Дмитрий Родионов, праправнук Василия Качалова 15-летний Никита Баранов со своим дедом - ректором Высшего театрального училища им. Щепкина Борисом Любимовым и другие высокие гости.- Сколько замечательных актеров в наших театрах! Это наше духовное богатство. Мы занимаемся возрождением материального наследия на территории республики. У нас есть и огромное духовное наследие. Надо возрождать и его. Вы молодцы, в день рождения Василия Ивановича преподнесли всем нам такой прекрасный праздник - Театральный музей. Году театра дан хороший старт. Поздравляю с этим всех нас. Так держать! - отметил Минтимер Шаймиев. Минтимер Шарипович подарил директору нового музея Роману Копылову памятные монеты с изображением древнего города Болгара и острова-града Свияжск.Директор Государственного центрального театрального музея им. А.Бахрушина Дмитрий Родионов передал в дар музею только что изданную книгу «Очерки истории Казанского русского драматического театра XX века». Ее автор - заведующий Музеем театра им. Качалова Юрий Благов, к сожалению, не увидел этого издания. Юрий Алексеевич скончался в 2014 году. - Искусство театра мимолетное, сиюминутное. Книгу можно в любой момент перечитать, фильм пересмотреть, а спектакль - это то, что рождается здесь и сейчас, и такое больше никогда не повторится. Важно, что театр бережно хранит фотографии, афиши, костюмы спектаклей разных лет. Это документальная история театра. Благодаря этой памяти актеры продолжают жить, - подчеркнул Дмитрий Родионов. Художественный руководитель и директор Качаловского театра Александр Славутский рассказал, что над созданием музея шла долгая, кропотливая работа, которая длилась почти четыре года. Музей - это продолжение театра, и теперь зрители, приходящие на спектакли, смогут познакомиться и с музейной экспозицией.