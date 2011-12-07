В 2018 году МФЦ Татарстана оказали 3,75 млн услуг

3 755 804 услуги оказали МФЦ по итогам 2018 года, заявила в ходе брифинга в Кабинете министров РТдиректор ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в РТ Ленара Музафарова. По сравнению с 2017-м годом рост количества оказанных услуг составил 7,5%. Среди самых востребованных 62% услуг приходится на Росреестр. На втором месте идет ФНС (16%), тройку замыкают услуги МВД и ГИБДД (10%). Сумма средств госпошлины, поступившей в бюджет РТ при обращении граждан в МФЦ, достигла 609,7 млн рублей.