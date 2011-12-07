Еще 70 татарстанцам поставлен диагноз COVID-19

В Татарстане по состоянию на 13 февраля текущего года зарегистрировано 17 096 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 86 новых случаев, два из них завозные. 41 человек госпитализирован, 29 татарстанцев получают лечение на дому.

Всего выздоровело 13 682 человека, в том числе 50 — за прошедшие сутки.

Прививку «Спутником V» сделали 40 823 человека, вторую дозу из них получили 8 839 человек.