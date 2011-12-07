Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Еще 70 татарстанцам поставлен диагноз COVID-19

Использовано 50,3% из 81 122 комплектов доз вакцины.

В Татарстане по состоянию на 13 февраля текущего года зарегистрировано 17 096 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 86 новых случаев, два из них завозные. 41 человек госпитализирован, 29 татарстанцев получают лечение на дому.

Всего выздоровело 13 682 человека, в том числе 50 — за прошедшие сутки.

Прививку «Спутником V» сделали 40 823 человека, вторую дозу из них получили 8 839 человек. 

КВ
Лента новостей