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Казанцы могут задать вопросы, связанные с услугами ЖКХ

Консультация будет проходить с 10.00 до 12.00 по адресу: Калинина, 3.

17 февраля в фонде «День добрых дел» для жителей столицы РТ состоится бесплатная консультация по вопросам ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

О порядке и корректности начисления платежей можно будет узнать с 10.00 до 12.00 по адресу: Калинина, № 3. Отвечать на вопросы горожан будут специалисты Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ.

Для участия необходима предварительная регистрация по телефону: +7 (843) 236-65-61.

КВ
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