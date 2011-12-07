Казанцы могут задать вопросы, связанные с услугами ЖКХ

17 февраля в фонде «День добрых дел» для жителей столицы РТ состоится бесплатная консультация по вопросам ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

О порядке и корректности начисления платежей можно будет узнать с 10.00 до 12.00 по адресу: Калинина, № 3. Отвечать на вопросы горожан будут специалисты Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ.

Для участия необходима предварительная регистрация по телефону: +7 (843) 236-65-61.