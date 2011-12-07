Президент РТ Рустам Минниханов сообщил, что количество пунктов вакцинации в Татарстане увеличат до 250. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Известно, что на данный момент в Татарстане в рамках прививочной кампании по профилактике COVID-19 развернуто 103 пункта вакцинации. По словам Минниханова, прививку от коронавируса сделали уже 40 823 человека, а своей очереди ожидают еще более 6 тыс. татарстанцев.

Глава РТ также отметил снижение темпа прироста новых случаев заболевания в республике до 0,4%.