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Количество пунктов вакцинации в Татарстане увеличат до 250

Прививку от коронавируса сделали 40 823 человека.

Президент РТ Рустам Минниханов сообщил, что количество пунктов вакцинации в Татарстане увеличат до 250. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Известно, что на данный момент в Татарстане в рамках прививочной кампании по профилактике COVID-19 развернуто 103 пункта вакцинации. По словам Минниханова, прививку от коронавируса сделали уже 40 823 человека, а своей очереди ожидают еще более 6 тыс. татарстанцев.

Глава РТ также отметил снижение темпа прироста новых случаев заболевания в республике до 0,4%. 

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