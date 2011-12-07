Минтруд РТ: Число безработных татарстанцев к концу 2021 года снизится до 23 тысяч человек

Замглавы Минтруда РТ Клара Тазетдинова сообщила, что число безработных татарстанцев к концу текущего года снизится до 23 тысяч человек.

Отмечается, что за прошлый год центрами занятости было трудоустроено более 63 тысяч человек, «это в два раза больше, чем в благополучном 2019 году». На сегодняшний день работодатели республики предлагают более 53 тысяч вакансий.

По оценке ведомства, уровень регистрируемой безработицы в Татарстане к концу 2021 года предположительно составит 1% от численности рабочей силы. Спрос на кадры в экономике региона возобновился.