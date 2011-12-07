Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Ученый Иннополиса: «В науке не существует понятия национальности или принадлежности к конкретной стране»

Исключением Максимеко считает те случаи, когда речь идет о конкретных проектах, связанных с патентами и правами на использование технологий.

Лауреат научной премии Президента РФ Владимир Максименко поделился мнением, что в науке не существует понятия национальности или принадлежности к конкретной стране.

В интервью Андрею Кузьмину он сказал, что сила фундаментальной науки заключается в том, что «все мировое сообщество взаимодействует, и эти знания накапливаются».

А поскольку за рубежом кадровая система устроена по принципу временного найма для работы над конкретным проектом, где в основе ее лежат гранты для решения научных задач, говорить о том, что происходит утечка кадров нельзя.

Исключением Максимеко считает те случаи, когда речь идет о конкретных проектах, связанных с патентами и правами на использование технологий.

 

КВ
Лента новостей