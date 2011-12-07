Ученый Иннополиса: «В науке не существует понятия национальности или принадлежности к конкретной стране»

Лауреат научной премии Президента РФ Владимир Максименко поделился мнением, что в науке не существует понятия национальности или принадлежности к конкретной стране.

В интервью Андрею Кузьмину он сказал, что сила фундаментальной науки заключается в том, что «все мировое сообщество взаимодействует, и эти знания накапливаются».

А поскольку за рубежом кадровая система устроена по принципу временного найма для работы над конкретным проектом, где в основе ее лежат гранты для решения научных задач, говорить о том, что происходит утечка кадров нельзя.

Исключением Максимеко считает те случаи, когда речь идет о конкретных проектах, связанных с патентами и правами на использование технологий.