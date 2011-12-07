В Татарстане увеличен прожиточный минимум

Правительство Татарстана выпустило постановление об изменении прожиточного минимума на текущий год.

Так, по сравнению с минувшим годом прожиточный минимум на одного татарстанца вырос на 3% и составил 9 955 рублей. Для трудоспособного населения он также вырос на 3% - 328 рублей – и составил 10 622 рубля.

Доход для пенсионеров, который считается необходимым для обеспечения определённого уровня жизни в России, в 2021 году увеличился на 7% и составил 8 423 рубля. А для детей таковой составляет в размере 9 995 рублей.

Отмечается, что все расчёты делаются на основе прогноза социально – экономического развития республики на 2021-2023 годы.