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В Татарстане увеличен прожиточный минимум

Для трудоспособного населения он вырос на 328 руб., а для пенсионеров – на 534 руб.

Правительство Татарстана выпустило постановление об изменении прожиточного минимума на текущий год.

Так, по сравнению с минувшим годом прожиточный минимум на одного татарстанца вырос на 3% и составил 9 955 рублей. Для трудоспособного населения он также вырос на 3% - 328 рублей – и составил 10 622 рубля.

Доход для пенсионеров, который считается необходимым для обеспечения определённого уровня жизни в России, в 2021 году увеличился на 7% и составил 8 423 рубля. А для детей таковой составляет в размере 9 995 рублей.

Отмечается, что все расчёты делаются на основе прогноза социально – экономического развития республики на 2021-2023 годы.

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