20 отелей Татарстана закрылись из-за пандемии коронавируса

Президент Ассоциации отелей Казани и РТ Гульнара Сафина рассказала какого пришлось гостиничному бизнесу в период пандемии коронавируса. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Сафина сообщила, что из 57 отелей, состоящих в ассоциации, 20 закрылись из-за недостатка гостей. Хотя, по ее словам, остались люди, приезжающие в командировку.

Так, снижение доходов многие гостиницы Казани ощутили еще с марта. А из-за небольшой нагрузки, не превышающей 0-1,5% на апрель и май, эта отрасль пришла в больший упадок.