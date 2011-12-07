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20 отелей Татарстана закрылись из-за пандемии коронавируса

Количество гостей в отелях республики во время пандемии упало практически до нуля.

Президент Ассоциации отелей Казани и РТ Гульнара Сафина рассказала какого пришлось гостиничному бизнесу в период пандемии коронавируса. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Сафина сообщила, что из 57 отелей, состоящих в ассоциации, 20 закрылись из-за недостатка гостей. Хотя, по ее словам, остались люди, приезжающие в командировку. 

Так, снижение доходов многие гостиницы Казани ощутили еще с марта. А из-за небольшой нагрузки, не превышающей 0-1,5% на апрель и май, эта отрасль пришла в больший упадок. 

КВ
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