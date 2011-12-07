87 новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировали в Татарстане

По данным Роспотребнадзора, в России по состоянию на 13.05.2020 10:35 часов дня зарегистрировано 242 271 подтвержденных случаев заболевания.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Татарстане, 3 случая завозные, другие 84 человека имели близкий контакт с больными. На данный момент 31 пациента доставили в больницу, остальные 56 получают амбулаторное лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой течения болезни. Среди выздоровевших 740 человек, 100 из них выписались за прошедшие сутки.

Всего в республике зафиксировано 1 919 заболевших коронавирусом татарстанцев. Прирост за последние сутки составил 87 новых случаев. Так, в Казани выявили еще 43 случая заболевания коронавирусом. В Апастовском районе – 20. В Нижнекамском районе – 9, в Зеленодольском – 5, в Высокогогорском – 3, в Лаишевском – 2. И по одному из Набережных Челнов, Балтансинского, Буинского, Камско-Устьинского и Кукморского районов.