Алексей Песошин о ситуации по коронавирусу: Рано расслабляться

Премьер-министр РТ Алексей Песошин сообщил об изменениях, касающихся отмены режима самоизоляции.

На совещании по вопросам санитарно-эпидемиологической ситуации с муниципалитетами республики Песошин отметил, что требование ношения масок и перчаток в общественных местах является неизменным. За этим следят сотрудники полиции и Росгвардии.

«Наша задача — поддержать экономику, обеспечить спрос и постепенно перейти к обеспечению нормальной жизни», заявил премьер-министр РТ.

Также он обратил внимание на то, что пока расслабляться рано. Напомним, что в Татарстане с 12 мая отменили цифровые пропуска.