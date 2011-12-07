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Минэкологии РТ проводит анализ загрязненной почвы в Нижнекамске

Нарушение зафиксировано в районе нефтебазы.

Экологи совместно сотрудниками полиции зафиксировали загрязнение почвы в районе нефтебазы в Нижнекамске, сообщили в пресс-службе минэкологии РТ.

По информации ведомства, загрязнение зафиксировано на площади 27 кв. м. Специалисты отобрали пробы почв на определение класса опасности загрязнения. После проведенного анализа, экологи дадут оценку причиненного вреда и передадут материалы в УМВД России по Нижнекамскому району для возбуждения уголовного дела.

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