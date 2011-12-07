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Минобрнауки РТ опровергло информацию о переходе школ на дистанционное обучение с 1 сентября

Сегодня за школьные парты уже вернулись учащиеся из малокомплектных школ.

Минобрнауки РТ опровергло информацию о переходе школ на дистанционное обучение со следующего учебного года.

В ведомстве отметили, что пока такой формат обучения является вынужденной мерой, связанной с эпидемиологической ситуацией в стране. Так, сегодня за школьные парты уже вернусь учащиеся из малокомплектных школ.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что сокращать учителей и переводить всех на дистанционное обучение пока министерство просвещения не собирается, ибо у 700 тысяч детей в России нет технической возможности для этого. Да и такой формат для государства обойдется дороже. 

КВ
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