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На берегу Казанки обнаружили пару лебедей, налетевших на провода

Один лебедь погиб. Сейчас зоозащитники спасают самку по кличке Электра.

Активистам группы «Защита Казанки на Гаврилова» сообщили об обнаружении лебединой пары, налетевших на провода электропередачи. Один лебедь погиб, сообщает KazanFirst.

Самку, спрятавшуюся в зарослях на берегу Гавриловской рощи, поймали и доставили в реабилитационный центр диких животных «Полнолуние». В ходе проведения рентгена установили, что у лебедя при ударе о землю образовалась обширная гематома в области грудины и внутрисуставный перелом со смещением костей правого крыла.

В ходе осмотра другого лебедя, по словам зоозащитников, у птицы не было шансов выжить – она получила сильное поражение током, от чего погибла мгновенно.

Сейчас состояние выжившей птицы стабилизировалась. Но из-за сложного перелома сустава, она возможно уже не сможет снова вернуться в природу. Из-за случившегося ее назвали Электрой. На дальнейшую ее диагностику казанцы объявили сбор средств.  

КВ
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