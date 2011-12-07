На берегу Казанки обнаружили пару лебедей, налетевших на провода

Активистам группы «Защита Казанки на Гаврилова» сообщили об обнаружении лебединой пары, налетевших на провода электропередачи. Один лебедь погиб, сообщает KazanFirst.

Самку, спрятавшуюся в зарослях на берегу Гавриловской рощи, поймали и доставили в реабилитационный центр диких животных «Полнолуние». В ходе проведения рентгена установили, что у лебедя при ударе о землю образовалась обширная гематома в области грудины и внутрисуставный перелом со смещением костей правого крыла.

В ходе осмотра другого лебедя, по словам зоозащитников, у птицы не было шансов выжить – она получила сильное поражение током, от чего погибла мгновенно.

Сейчас состояние выжившей птицы стабилизировалась. Но из-за сложного перелома сустава, она возможно уже не сможет снова вернуться в природу. Из-за случившегося ее назвали Электрой. На дальнейшую ее диагностику казанцы объявили сбор средств.