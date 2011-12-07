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Набережночелнинский музей экологии признан одним из лучших музеев природы России и СНГ

Исследование провело аналитическое агентство ТурСтат.

Туристический интернет-ресурс ТурСтат опубликовал официальный рейтинг лучших музеев природы и экологии РФ и стран СНГ, наиболее востребованных среди любителей онлайн-экскурсий и виртуальных экспозиций.

Данный перечень составлен ко Дню экологического образования. В нынешнем году праздник отмечается 12 мая.

В 10-ку лидеров социокультурных институтов вошли московский государственный Дарвиновский музей, минский Музей природы и экологии, Байкальский музей Иркутского научного центра Сибирского отделения РАН и др. В топе оказался и представитель Татарстана. Это набережночелнинский музей экологии и охраны природы.

Рейтинг подготовлен по итогам анализа востребованности и самобытности музеев и предложений интернет-экскурсий. Также учитывалась оригинальность музейных инсталляций.

КВ
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