Некоторые семьи смогут получить сразу две выплаты на детей: ежемесячную и единовременную

Семьи, воспитывающие детей до 3-х лет, с апреля по июнь 2020 года будут получать ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей на ребенка. А семьи с детьми от 3 до 16 лет получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Как рассказала начальник отдела назначения и перерасчета пенсии Отделения Пенсионного фонда России по РТ Светлана Гайдук, некоторые семьи смогут получить сразу две эти выплаты. Например, если ребенку исполнилось 3 года 15 мая, родители на него будут получать ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей, которая назначается с апреля детям до 3-лет, а с 1 июня, он будет иметь право на единовременную выплату в 10 тысяч рублей, определенную для детей от 3 до 16 лет.

Кстати, по данным Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ, татарстанские семьи получат выплаты примерно на 700 тысяч детей: около 54 тысяч ежемесячных выплат в размере 5 тысяч рублей и около 640 тысяч единовременных выплат в размере 10 тысяч рублей.

Эти суммы не будут облагаться налогами, и не будут включены в состав дохода семьи, который учитывается при расчете других социальных льгот.