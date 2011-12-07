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Прокуратура Казани вынесла предупреждения владельцам двух отелей

Отели получили предупреждение за рекламные предложения о проведении вечеринок во время самоизоляции.

Отели «Корстон-Казань» и «Ривьера» получили предупреждение от прокуратуры Казани за рекламные предложения о проведении вечеринок во время самоизоляции.

Об угрозе приостановлении деятельности сотрудники прокуратуры заявили после увиденных в социальных сетях рекламных предложений о проведении у них мальчишников и девичников во время режима самоизоляции. В случае нарушения должностных лиц могут привлечь к установленной законом ответственности.

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