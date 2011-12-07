Стартовала работа нового портала «Новости регионов России». Интернет-ресурс будет сообщать населению обо всех этапах реализации государственных программ в регионах РФ. Создателями информационного агентства являются ОИА «Новости России» и редакция журнала «Экономическая политика России».

Медийная площадка займется освещением хода реализации программ, предусмотренных Указом Президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года».

Ожидается, что на веб-сайте в открытом доступе будут публиковаться все оперативные и важные сведения, имеющие отношение к развитию различных областей жизни регионов: управление, социально-экономическое и инвестиционное развитие муниципальных образований, менеджмент и потребительский рынок, градостроительство, промышленность, транспорт, охрана окружающей среды и т.д.