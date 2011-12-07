Татарстанские мамы не готовы вести детей в детские сады в мае

Нина Шимина, председатель структуры, создатель первого в Татарстане чата мам на просторах социальных сетей, поддержала их и направила официальное обращение руководству республики.

Родителей смущает, что в садах детям придется находиться в маске и придерживаться социальной дистанции, что в случае с дошкольниками осуществить сложно. Также сомнения вызывает и получение справки от педиатра, которую предлагается получить дистанционно. При этом без возможности проверить ребенку горло, оценить его общее состояние здоровья, удостовериться, не болен ли малыш.

На своей странице в социальной сети Шимина согласилась с доводами мам «по всем фронтам» и выразила надежду на понимание со стороны республиканских властей:

«Когда встал вопрос о введении режима самоизоляции, наш президент Рустам Минниханов принял очень правильное и человечное решение и отменил плату за детские сады, которые наши дети не посещали. Сейчас тоже нужно поступить по-человечески и поддержать молодые семьи: пусть люди сами решат, будут ли они до конца самоизоляции водить своих детей в сад или будут оставаться с ними дома. И в этом случае, на мой взгляд, родителей, чьи дети не посещают сад, необходимо освободить от платы за садики до конца пандемии», высказалась Нина Шимина.

Ранее, на брифинге в Доме Правительства РТ, заместитель министра образования республики Ильсур Хадиуллин заявил, что после открытия детских садов с 12 мая детям желательно соблюдение дистанции в 1,5 метра: как во время прогулок, так и в период дневного сна. Количество детей в группе не должно превышать 12. Также временно нежелательно допускать до работы сотрудников, работающих по совместительству.