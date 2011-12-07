Татарстанские полицейские оперативно справились с пожаром

Находясь на службе, работники отдела ГИБДД УМВД РФ по г. Казани капитан полиции Ленар Гилмутдинов и старший лейтенант полиции Азат Файзрахманов стали свидетелями повышенной задымленности в частном секторе.

Связавшись с дежурной частью и рассказав об увиденном, правоохранители незамедлительно последовали на место инцидента. Оказалось, произошло возгорание гаража. Рядом с сооружением, охваченным пламенем, располагалось 3-этажное жилое строение. В кратчайшие сроки был пожар локализован, а затем полностью ликвидирован при помощи огнетушителя и подручных средств.

Соседи связались с владельцами гаража, и те вскоре приехали. Пострадавшие заявили, что покинули свой дом лишь на час и совершенно не предвидели такого поворота событий. Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по РТ, дальнейшее распространение огня удалось предотвратить лишь благодаря четкой работе 2-х инспекторов.

Хозяева участка сердечно поблагодарили полицейских за неравнодушие и профессионализм.