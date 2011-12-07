В Челнах начались рейды по выявлению нарушителей масочного режима

В Набережных Челнах начались рейды по выявлению нарушителей масочного режима. Об этом сообщает Chelny-biz.ru.

Стартовали масштабные рейды в городе вчера, 12 мая. Весь личный состав УВД Набережных Челнов был мобилизован и патрулировал не только в общественных местах и транспорте, но и на улицах города.

Известно, что наличие масок и перчаток должно быть при себе всегда. Сегодня рейды в городе продолжатся. За несоблюдение мер безопасности татарстанцев могут оштрафовать.