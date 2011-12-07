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В Казани построят комплекс для минздрава РТ

349, 2 млн рублей выделят из республиканского бюджета на строительство комплекса.

В Казани построят комплекс для минздрава РТ за 349,2 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Комплекс разместится на ул. Зур Урам, 1а. На площадке разместят парковку на 46 авто с условиями для пациентов с ограниченными возможностями здоровья, а также два здания — пятиэтажное административно-исследовательское и двухэтажное вспомогательное.

Финансирование проекта будет производиться из республиканского бюджета.

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