Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
В Казани построят комплекс для минздрава РТ за 349,2 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Комплекс разместится на ул. Зур Урам, 1а. На площадке разместят парковку на 46 авто с условиями для пациентов с ограниченными возможностями здоровья, а также два здания — пятиэтажное административно-исследовательское и двухэтажное вспомогательное.
Финансирование проекта будет производиться из республиканского бюджета.