В Казани построят комплекс для минздрава РТ за 349,2 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Комплекс разместится на ул. Зур Урам, 1а. На площадке разместят парковку на 46 авто с условиями для пациентов с ограниченными возможностями здоровья, а также два здания — пятиэтажное административно-исследовательское и двухэтажное вспомогательное.

Финансирование проекта будет производиться из республиканского бюджета.