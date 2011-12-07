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В Казани среди школьников и учителей запустили конкурс, посвященный самоизоляции

Конкурс на лучший инклюзивный проект призван привлечь внимание к изоляции детей с инвалидностью и повысить уровень инклюзивной культуры.

В Казани запустили конкурс на лучший инклюзивный проект «Мы в самоизоляции — вместе!», сообщили в пресс-службе исполкома.

«Педагоги и учащиеся средних и старших классов представят свои проекты, которые призваны развивать творческие способности у подростков с ограниченными возможностями здоровья», — отмечается в сообщении мэрии.

Конкурс «Мы в самоизоляции — вместе!» проводится в рамках социального проекта «На урок — вместе!». Конкурс призван привлечь внимание к проблемам изоляции детей с ограниченными возможностями здоровья и повысить уровень инклюзивной культуры.

Подробная информация об условиях конкурса содержится на официальном сайте Городского центра образования. Итоги конкурса будут подведены с 10 по 30 июля. 

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