В Казани среди школьников и учителей запустили конкурс, посвященный самоизоляции

В Казани запустили конкурс на лучший инклюзивный проект «Мы в самоизоляции — вместе!», сообщили в пресс-службе исполкома.

«Педагоги и учащиеся средних и старших классов представят свои проекты, которые призваны развивать творческие способности у подростков с ограниченными возможностями здоровья», — отмечается в сообщении мэрии.

Конкурс «Мы в самоизоляции — вместе!» проводится в рамках социального проекта «На урок — вместе!». Конкурс призван привлечь внимание к проблемам изоляции детей с ограниченными возможностями здоровья и повысить уровень инклюзивной культуры.

Подробная информация об условиях конкурса содержится на официальном сайте Городского центра образования. Итоги конкурса будут подведены с 10 по 30 июля.