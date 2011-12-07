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В Казани татарстанский депутат представил подписчикам детскую площадку с фигурами, сделанными местными жителями

Артур Абдульзянов разместил видео в своем Instagram c самодельной детской площадкой.

Депутат Госсовета РТ Артур Абдульзянов поделился видеозаписью детской площадки, на которой стоят фигуры, сделанные казанцами. Видеозапись с площадки депутат разместил на своей странице в Instagram.

«В одной сельской местности взрослые детям изготовили подарки своими руками», — рассказал Абдулзянов.

На кадрах видно, что на площадке разместились фигуры солнца из шины и пластиковых бутылок, медведя из колес и пластиковых чашек, а также поросят из пятилитровых бутылок, лебедей из покрышек и грибы из дерева и металла.

«Друзья, если у вас во дворе нет детской площадки, посмотрите это видео. Возможно, оно вдохновит вас на создание чего-то полезного и необычного», — заключил депутат.

КВ
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