В Татарстане проходит акция #СпасибоВрачам

4839 продуктовых чайных наборов были переданы медикам, которые помогают больным с коронавирсуной инфекцией. Доброе дело состоялось в рамках в рамках акции #СпасибоВрачам. Ее инициаторы — активисты «Единой России». Об этом сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».

Как рассказала, руководитель рабочей группы по противодействию распространения коронавирусной инфекции Светлана Захарова, это не единственная партийная акция, направленная на поддержку врачей, которые находятся на передовой в борьбе с опасной инфекций: открыт спецсчет «Спасибо, доктор», в городские поликлиники переданы 2 автомобиля, также партийцы передали однодневный заработок на обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты.