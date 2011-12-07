Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане спрогнозировали увеличение количества заболевших коронавирусом

По мнению эксперта, к 18 июля 2020 года в республике количество заразившихся составит 6 987 человек.

Количество заболевших коронавирусом в Татарстане может достичь в июле 6 тысяч человек. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал руководитель направления бизнес-решений группы компаний InnoSTage Федор Селезнев.

По словам эксперта, при соблюдении ограничительных мер общее число заболевших к 18 июля 2020 года в республике составит 6 987 человек. Поэтому, по мнению Селезнева, принятые в РТ меры по соблюдению социальной дистанции благоприятно сказались на ситуации.

Также руководитель InnoSTage сравнил показатели смертности в Германии и в России. Он считает, что в стране эпидемия еще не набрала полную силу.

КВ
Лента новостей