В Татарстане спрогнозировали увеличение количества заболевших коронавирусом

Количество заболевших коронавирусом в Татарстане может достичь в июле 6 тысяч человек. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал руководитель направления бизнес-решений группы компаний InnoSTage Федор Селезнев.

По словам эксперта, при соблюдении ограничительных мер общее число заболевших к 18 июля 2020 года в республике составит 6 987 человек. Поэтому, по мнению Селезнева, принятые в РТ меры по соблюдению социальной дистанции благоприятно сказались на ситуации.

Также руководитель InnoSTage сравнил показатели смертности в Германии и в России. Он считает, что в стране эпидемия еще не набрала полную силу.