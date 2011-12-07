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В Татарстане за минувшую неделю безработным гражданам предложили 2 653 вакансии

Число безработных в республике составило более 47 тыс. человек.

В Татарстане за минувшую неделю безработным гражданам предложили 2 653 вакансии, сообщили в минтруда РТ.

«На 13 мая 2020 года в республике насчитывается 47 021 официально зарегистрированный в органах службы занятости безработный гражданин, что на 6 700 человек больше, чем на прошлую отчетную дату», — уточнили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что 3 309 нововыявленных безработных ранее работали, 94 человека стаи безработными в связи с ликвидацией организации или сокращением штаба.

КВ
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