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В Татарстане запустят сервис «Мои субсидии»

Сервис поможет татарстанцам оформить субсидии в удобном и быстром формате.

В Татарстане готовится к реализации сервис «Мои субсидии», сообщает пресс-служба минцифры РТ.

«С помощью этого сервиса жители Татарстана смогут оформить субсидии от государства в удобном, доступном и быстром формате. Разработкой проекта занимаются специалисты Центра Цифровой Трансформации Республики Татарстан», — уточняется в сообщении.

Сервис будет включать в себя каталог всех субсидий и компенсаций, действующих в республике. Теперь гражданам не придется стоять в очереди, все заявления можно будет подать в режиме «онлайн» через мобильное устройство.

«Среди главных преимуществ сервиса „Мои субсидии“: оповещение об открытии подачи заявки на субсидию за 2 недели, предоставление всех данных в электронном виде, проверка данных пользователя на соответствие критериям до подачи заявки», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, пользователи сервиса отслеживать статус заявки через личный кабинет.

КВ
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