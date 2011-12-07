Выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет начнутся с 1 июня

Семьи с детьми от 3 до 16 лет получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. О порядке выплат рассказала начальник отдела назначения и перерасчета пенсии Отделения Пенсионного фонда России по РТ Светлана Гайдук, во время пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Заявление на ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей можно подать либо через сайт Пенсионного фонда Российской Федерации, либо через портал госуслуг.

А прием заявлений на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей осуществляется только через портал госуслуг.

Родители ребенка - мама или папа - могут подать заявление дистанционно, а опекуны должны обратиться в органы Пенсионного фонда или в МФЦ лично, предварительно записавшись на прием.

Ранее Президентов России было принято решение о ежемесячной выплате в размере 5 тысяч рублей семьям, которые воспитывают детей до 3-х лет. Период этой выплаты - три месяца (с апреля по июнь 2020 года).