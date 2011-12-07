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Заразившихся коронавирусом татарстанцев просят сообщать об имеющихся животных

Случаев заражения животных COVID-19 на территории Татарстана пока еще не выявлено.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ попросили сообщить заразившихся коронавирусом татарстанцев об имеющихся животных в главное управление ветеринарии Кабмина республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Такая просьба касается и тех жителей Татарстана, чья болезнь проходит бессимптомно. О своих подозрениях на этот счет владельцев ферм также попросили сообщать по телефону горячей линии. Но по данным ветеринарного управления, случаев заражения животных COVID-19 на территории Татарстана пока еще не выявлено.

Связаться со специалистами поэтому вопросу можно по телефону: 8 (800) 20−140−32.

 

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