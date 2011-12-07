Заявления на «детские» выплаты будут приниматься до 1 октября

Многие родители попытались в режиме онлайн подать заявление на выплаты дополнительных выплат 5 тысяч и 10 тысяч рублей, но безуспешно. Дело в том, что впервые дни обращений было очень много, нагрузка на портал возросла многократно и там произошел технический сбой. Причин для волнений и спешки нет - заявления на выплаты будут приниматься до 1 октября.

Об этом рассказала начальник отдела назначения и перерасчета пенсии Отделения Пенсионного фонда России по РТ Светлана Гайдук.

Заявление о выплате пособий на детей будет рассмотрено в течение 5 рабочих дней, и после приятия решения о выплате, деньги будут перечислены на лицевые счета заявителей в течение 3 дней. Выплаты осуществляются исключительно на банковские счета.