Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Жительница Татарстана атаковала нетрезвого мужа

В качестве оружия пожилая женщина избрала нож.

В поселке Васильево Зеленодольского района РТ 68-летняя женщина набросилась с ножом на своего 72-летнего супруга. Об этом рассказала пресс-служба МВД по РТ.

Причиной агрессивного поведения пенсионерки стала неожиданно вспыхнувшая ссора. Согласно предварительной информации, пожилой мужчина находился под действием алкоголя. С проникающим ранением живота пострадавший доставлен в центральную районную больницу.

Сотрудники полиции задержали разбушевавшуюся гражданку. В данный момент обсуждается вопрос о возбуждении уголовного дела.

КВ
Лента новостей