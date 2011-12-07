Жительница Татарстана атаковала нетрезвого мужа

В поселке Васильево Зеленодольского района РТ 68-летняя женщина набросилась с ножом на своего 72-летнего супруга. Об этом рассказала пресс-служба МВД по РТ.

Причиной агрессивного поведения пенсионерки стала неожиданно вспыхнувшая ссора. Согласно предварительной информации, пожилой мужчина находился под действием алкоголя. С проникающим ранением живота пострадавший доставлен в центральную районную больницу.

Сотрудники полиции задержали разбушевавшуюся гражданку. В данный момент обсуждается вопрос о возбуждении уголовного дела.