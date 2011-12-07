Детей научили, как не поддаваться на уловки интернет-мошенников

Детям и подросткам рассказали о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать во время нахождения в интернете. Занятие прошло в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

О том, какие возможности открывает Интернет, и о рисках, которым подвергаются пользователи всемирной паутины, ребятам рассказала специалист комплексного Центра социального обслуживания населения «Родник» Тюлячинского района Адиля Кашапова.

Также юные пользователи интернета узнали, как не поддаваться на хитрые уловки виртуальных мошенников, и как ориентироваться в огромном потоке информации.