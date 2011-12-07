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Минздрав РТ: Состояние пострадавших при взрыве газа в Казани – стабильное

При взрыве газа в Казани пострадали двое мужчин 34 и 23 лет.

В Казани на месте взрыва цистерны с газом один человек погиб еще двое пострадали — их состояние стабильное, рассказали в минздраве РТ.

При взрыве пострадали двое мужчин 34 и 23 лет. «Они были госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу минздрава РТ с ожогами 10 и 15 процентов тела. Их состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Угрозы жизни нет», — рассказали в ведомстве.

Напомним, в Казани вечером 12 июня взорвалась цистерна с газом на улице Северо-Западная, 10. Спецслужбы продолжают ликвидацию пожара. Для органов управления и сил, привлекаемых к устранению последствий, введен режим ЧС.

КВ
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