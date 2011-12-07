Наместник Свияжского монастыря опроверг слухи о платном входе в Успенский собор

Наместник Свияжского монастыря иеромонах Симеон (Кулагин) опроверг информацию о платном входе в Успенский собор. Об этом он рассказал ИА «Татар-информ».

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Свияжске вход в Успенский собор стоит 100 рублей. К записи прикрепили фото объявления, в котором сказано, что данная сумма представляет пожертвование на возрождение Свияжской обители.

По словам наместника монастыря, если у посетителя нет возможности оставить 100 рублей, то он может войти в собор совершенно бесплатно.

«Мы попросили прихожан при желании внести пожертвования, чтобы скорее расплатиться с долгами [за коммунальные платежи, накопившимся за время пандемии]», — сказал наместник.