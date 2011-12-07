В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газораспределительной станции

В Казани спецслужбы продолжают ликвидировать последствия взрыва цистерны с газом на улице Северо-Западной, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«На данный момент проводится перекачка газа в резервную емкость. Сейчас персоналом объекта разрабатывается технологическая схема отглушки манометрических сборов. После проведения всех работ пожар будет локализован», — уточнил замначальника ГУ МЧС России по РТ Константин Чанышев.

Причины и обстоятельства возникновения ЧС выясняют сотрудники следственного комитета и МЧС.

Напомним, при взрыве цистерны с газом погиб один человек, еще четверых пострадавших извлекли из-под завалов.