Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газораспределительной станции

Причины и обстоятельства возникновения ЧС выясняют сотрудники следственного комитета и МЧС.

В Казани спецслужбы продолжают ликвидировать последствия взрыва цистерны с газом на улице Северо-Западной, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«На данный момент проводится перекачка газа в резервную емкость. Сейчас персоналом объекта разрабатывается технологическая схема отглушки манометрических сборов. После проведения всех работ пожар будет локализован», — уточнил замначальника ГУ МЧС России по РТ Константин Чанышев.

Причины и обстоятельства возникновения ЧС выясняют сотрудники следственного комитета и МЧС.

Напомним, при взрыве цистерны с газом погиб один человек, еще четверых пострадавших извлекли из-под завалов.

КВ
Лента новостей