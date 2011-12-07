В Татарстане открылась выставка «Дети рисуют страну»

Вчера на виртуальной выставке открылась выставка лучших работы юных татарстанцев, посвященных 100-летию со дня образования ТАССР, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и теме безопасности дорожного движения. Об этом сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».

Экспозицию детских картин можно посмотреть в инстаграм-аккаунте регионального отделения партии «Единая Россия».

Напомним, творческий конкурс «Дети рисуют страну» проводится 14-й год подряд. В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции конкурс и выставка проходят в формате онлайн. По традиции, церемония награждения авторов лучших работ проходит 12 июня, в День России. Но в этом году из-за эпидемиологической ситуации чествование победителей перенесено на более позднее время. Организаторы конкурса надеются, что мероприятие состоится в конце лета.