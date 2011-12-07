В Татарстане выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«За сутки выздоровели три человека. Смертей нет», — уточнили в штабе.

Всего в Татарстане с момента начала пандемии COVID-19 диагностировали у 3 868 человек, из них 3 614 — выздоровели, 10 — скончались.

В России количество заболевших увеличилось до 520 129 человек (+8 706 за сутки), 274 641 человек выздоровели (+5 271), 6 829 человек (+114) скончались.