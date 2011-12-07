«Позовите Галю»: 6 заведений Казани участвуют в проекте, защищающем пострадавших от домогательств

Шесть заведений Казани стали участниками всероссийского проекта «Позовите Галю», направленного на защиту пострадавших от домогательств.

Проект появился недавно. Его смысл заключается в том, что человеку, на которого оказывается давление, могут помочь сотрудники тех самых заведений, которые вступили в проект. В случае опасности необходимо произнести кодовую фразу «Позовите Галю», и работники кафе, ресторанов и магазинов придут на помощь.

О том, какие заведения в Казани участвуют в проекте, можно узнать перейдя по этой ссылке.