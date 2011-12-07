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«Позовите Галю»: 6 заведений Казани участвуют в проекте, защищающем пострадавших от домогательств

Сотрудники заведений придут на помощь, если назвать кодовую фразу.

Шесть заведений Казани стали участниками всероссийского проекта «Позовите Галю», направленного на защиту пострадавших от домогательств.

Проект появился недавно. Его смысл заключается в том, что человеку, на которого оказывается давление, могут помочь сотрудники тех самых заведений, которые вступили в проект. В случае опасности необходимо произнести кодовую фразу «Позовите Галю», и работники кафе, ресторанов и магазинов придут на помощь.

О том, какие заведения в Казани участвуют в проекте, можно узнать перейдя по этой ссылке.

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