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29 татарстанских автомобилистов лишили госномеров за езду без глушителей

Чтобы погонять «со звуком», водители заменяют глушитель с обычного на прямоточный, что ведет к нарушению ПДД.

За 2020 год за езду без глушителей лишили государственных номеров 29 автомобилистов РТ.

Как рассказал замначальника Управления ГИБДД МВД по РТ Дамир Бикмухаметов, только за текущий год были выявлены 132 машины с превышением нормативов уровня шума, которые выявляют с помощью специального прибора.

Он объяснил: чтобы погонять «со звуком», водители заменяют глушитель с обычного на прямоточный, что ведет к изменению в конструкции транспортного средства, а тем самым и к нарушению правил дорожного движения.

Также Бикмухаметов отметил, что вождение таких автолюбителей может привести к привлечению административной ответственности по статье 12.5 КоАП РФ и штраф в размере 500 рублей. 

КВ
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