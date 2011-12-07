Из Дубая в Казань вернутся более 100 татарстанцев. Об этом сообщает ТАСС.

По сообщению пресс-службы «Уральских авиалиний», вывозной рейс прибудет из ОАЭ в столицу Татарстана по маршруту Дубай — Казань — Екатеринбург. Известно, что всего на борту 158 человек, 51 из них долетит до Урала.

Для вывоза россиян домой перевозчикам доступны только спецрейсы. Регулярное и чартерное международное авиасообщение из-за мировой пандемии коронавируса прекратили еще 27 марта.